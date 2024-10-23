На востоке Украины воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с Курщины

В восточных областях Украины вечером 23 октября была объявлена воздушная тревога. Причиной послужил запуск врагом "Шахедов" с территории Курской области РФ.

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"Сумщина – угроза ударных БпЛА!" – сообщили в Воздушных силах в 17:04. В 17:17 в ведомстве информировали, что несколько групп "Шахедов" двигаются через Сумщину в направлении Полтавской области.

Воздушная тревога на эту минуту была объявлена на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине, Запорожье, Донетчине.

По состоянию на 17:31 вражеские дроны фиксировались в пригороде Сум.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 октября армия РФ атаковала Украину более 80 "Шахедами" и одной управляемой ракетой. Силы ПВО сбили 57 дронов-камикадзе, еще 17 дронов были локационно потеряны, девять по состоянию на 9 утра оставались в воздушном пространстве Украины.

"Шахеды" были сбиты, в частности, в Киевской области, пострадавших и попаданий в объекты инфраструктуры нет, заявили в ОВА. Падения обломков фиксировались вне населенных пунктов.

В Черкасской области уничтожены шесть "Шахедов". Прошло без пострадавших, однако были прилеты по зданию автовокзала в Черкассах, частному предприятию и автомобилю.

В Сумской области было сбито 19 вражеских БПЛА.

В разведке Великобритании констатировали: в сентябре РФ запустила по Украине рекордные 1300 дронов-камикадзе. В октябре количество запущенных БПЛА, как ожидается, окажется еще больше, поскольку Москва развивает возможности массированных атак беспилотниками, дополняя поставки из Ирана собственным производством.