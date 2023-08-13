На востоке воздушная тревога: угроза обстрела баллистическими ракетами

В восточных областях Украины вечером в воскресенье, 13 августа, объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил вооруженных сил Украины. Сигнал в 22:06 объявлен в Харьковской, Запорожской и Харьковской областях.

Жителей регионов призвали находится в безопасных местах.

Отметим, что около 17 часов 13 августа в ряде областей на востоке и в центре Украины также объявлена воздушная тревога. Под угрозой ракетного удара были семь регионов нашего государства. "Покраснели" Донецкая, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская и Сумская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 13 августа ударили по Херсонщине с реактивных систем залпового огня. Пострадали Станислав и Широкая Балка. Количество жертв в этих двух населенных пунктах – семь человек (пять взрослых жителей, младенец и 12-летний мальчик).

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