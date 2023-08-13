На востоке и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения баллистики

Около 17 часов 13 августа в ряде областей на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Под угрозой ракетного удара оказались семь регионов нашего государства.

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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ВС ВСУ.

"В областях, где объявлена воздушная тревога, – угроза баллистики!" – отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 17:00 "покраснели" Донецкая, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская и Сумская области.

Напомним, несколько часов назад часть Украины уже накрывала воздушная тревога. Тогда в Воздушных силах также предупреждали о возможных пусках баллистических ракет.

Также в Воздушных силах на днях рассказали, сколько "Кинжалов" сбила украинская ПВО.