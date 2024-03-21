На встрече Вышеградской четверки не договорились о военной помощи Украине: какие страны против

Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки (V4) заявили, что агрессия России против Украины нарушает международное право и территория Украины должна оставаться в пределах ее международно признанных границ. Однако они не смогли договориться о военной помощи Украине.

Об этом шла речь на пресс-конференции после встречи в четверг, 21 марта. Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул необходимость увеличения поддержки Украины во всех областях, включая военную.

Он отметил, что для всего региона важно, чтобы российская армия оставалась подальше от границ.

"Европа сегодня находится в опасности, и необходимо реагировать на это", – сказал Липовский.

Он также поблагодарил страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, в частности Польши, которая обещала финансовую поддержку и материально-техническое обеспечение. Ранее Липовский вместе с польским коллегой Радославом Сикорским обсуждал этот вопрос на двусторонних переговорах.

Тем не менее, главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто заявили, что их страны не будут поставлять оружие Украине.

"Мы больше не будем делать военные поставки в Украину, потому что считаем, что этот конфликт не имеет военного разрешения", – заявил Бланар.

На вопрос о возможных переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым он ответил: "Мы очень прагматические, ни в коем случае не апологеты России. Но что мы будем делать с Россией, если она не остановится? Создадим новый железный занавес?"

В то же время глава МИД Венгрии заявил, что его страна "не поставляла и не будет поставлять ни одно оружие Украине". Кроме того, он считает заявления об отправке войск в Украину "опасными".

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.

Комментируя возможность отправки войск в Украину, Каллас отметила, что Киев не просил об этом. В то же время Украина просила у Эстонии помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак РФ.

Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом круге" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.