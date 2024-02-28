'На второе чтение может быть вынесен уже в марте': в Раде рассказали о работе над законопроектом о мобилизации

Законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование во втором чтении уже в марте. Однако пока непонятно, как оно будет проходить, ведь каждый нардеп имеет право вынести на отдельное голосование свою правку – а их было более 4 тысяч.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета нацбезопасности, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, сообщили в Telegram Верховной Рады Украины. По его словам, члены комитета сгруппировали все правки в 16 блоков и принимают решение за основу, далее проведет работу секретариат.

"Отдельные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся", – отметил Чернев, отметив, что все будет рассматриваться поблоково и в ближайшее время документ будет обработан.

"Во второе чтение он может быть вынесен уже в марте", – отметил заместитель председателя Комитета.

В то же время, он отметил, что если депутаты будут ставить на голосование свои правки, то рассмотрение может затянуться на недели.

Напомним, 27 февраля Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт. Комитет выступил против ограничения прав людей, в частности блокировки счетов и ограничения через суд выезда за границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

– Президент подписал законопроект о демобилизации срочников. Однако конкретные сроки в документе не указаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!