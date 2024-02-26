Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, подписал законопроект о демобилизации срочников. При этом конкретные сроки в документе не указаны.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. В документе говорится, что военнослужащие срочной службы, срок которой истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас "в сроки, определенные указом президента".

При этом отсрочка от мобилизации для таких военных составляет 12 месяцев.

Теперь Зеленский должен подписать соответствующий указ.

Стоит отметить, что депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменении сроков срочной военной службы 23 февраля. Документ №11035 парламентарии приняли сразу в первом чтении и в целом, отдав 319 голосов за.