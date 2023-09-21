На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны оккупантов, – Уршалович

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на юге, в частности на Мелитопольском направлении. Воины из состава "Гвардии наступления" вытесняют оккупантов и закрепляются на достигнутых позициях.

Соответствующее заявление сделал и. о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович. Полковник в четверг, 21 сентября, выступил на брифинге в Military Media Center.

Он сообщил, что на южном участке фронта "Гвардия наступления" продвинулась вглубь обороны ВС РФ.

Подразделения бригад "Гвардии наступления" в Запорожской области в направлении Мелитополя проводят операции даже в условиях мощного сопротивления противника.

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", – сказал представитель Нацгвардии.

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Добавим: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной утром 21 сентября, сообщил, что наступательная операция на Мелитопольском направлении продолжается. Российские оккупанты устроили контратаку в районе Работино, но Силы обороны отбили эту попытку.

"У захватчиков значительные потери как в живой силе, так и в технике", – сказано в тексте сводки.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны, анализируя боевые действия в Украине 20 сентября, сообщил, что украинские военнослужащие продолжают свои операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

– Согласно подсчетам, за минувшие сутки на Таврическом направлении было уничтожено 48 единиц военной техники РФ и 130 представителей "второй армии мира".

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