На юге Украины объявлена воздушная тревога: враг запустил ударные БПЛА

Вечером в среду, 4 октября, на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой ударных БПЛА, которые россияне запустили с полигона "Чауда" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время опасность для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

"Группа ударных БПЛА с Черного моря в направлении Одесщины", – предупредили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 октября украинские силы ПВО уничтожили 30 из 32 воздушных целей, которыми российские террористы атаковали Днепропетровскую и Одесскую области. Командующий Воздушными Силами Николай Олещук показал, как сбивали вражеские дроны.

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