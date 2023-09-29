На юге Украины воздушная тревога: есть угроза применения 'Шахедов'

В пятницу, 29 сентября, вечером в южных областях раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается об угрозе применения ударных дронов Shahed 136.

Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие. Об этом информируют воздушные силы Украины.

На данный момент угроза распространяется на Херсонщину и Николаевскую область.

"Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что страна-агрессор РФ под утро 29 сентября нанесла удар по Николаеву неустановленным типом ракет – там раздался ряд мощных взрывов. Подтверждено попадание в объект транспортной инфраструктуры на окраинах города.

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Также около 8:30 29 сентября российские террористические войска обстреляли Херсон. В результате атаки двое работников коммунального предприятия получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно – читайте в материале.

– Россия нанесла удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

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