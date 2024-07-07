На Закарпатье пограничники со стрельбой остановили уклонистов в 50 метрах от границы

В Закарпатской области задержали очередную группу мужчин, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Для того, чтобы остановить уклонистов пограничникам пришлось применять оружие.

Видео дня

Нарушителей задержали в 50 метрах от границы с Румынией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники отделения "Грушево" Мукачевского отряда обнаружил группу мужчины из пяти человек. Четверо из них пытались сбежать за границу, еще один оказался проводником.

Трое уклонистов заплатили местному жителю по 8 тысяч долларов США, еще один отдал 7 тысяч долларов. Получив от проводника надувные круги, "путешественники" в его сопровождении направились к Тисе, где их обнаружил и задержал пограничный наряд.

В ходе задержания двое из злоумышленников, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться. Для их задержания была привлечена служебная собака и произведены предупредительные выстрелы. Уклонистов и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления протоколов о совершенных ими административных правонарушениях.

Об обнаружении в действиях проводника признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию. Кроме того, оперативники отряда проводят мероприятия по поиску организатора преступной схемы переправки лиц через государственную границу.

Напомним, мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, спрыгнул с поезда и получил серьезные повреждения. В результате падения он сломал ногу и получил травму головы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина порезал себе руку во время уточнения военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские мужчины, желающие избежать мобилизации, продолжают пытаться сбежать из страны. Раньше многие из них пытались переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, однако теперь появилось новое направление – целая группа уклонистов хотела попасть в Венгрию через пшеничное поле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!