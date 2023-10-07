На Закарпатье живым коридором встретили павшего Героя Александра Попелича. Фото

На войне против российских оккупантов на Донецком направлении погиб 36-летний украинский воин Александр Попелич. В его родном поселке Ждениево в Закарпатской области люди стали на колени, чтобы отдать дань уважения павшему Герою.

Защитник страны 28.07.1987 года рождения погиб во время выполнения боевого задания 28 сентября 2023-го. Трагедию подтвердил в Facebook Ждениевский поселковый совет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой потери, разделяем ваше горе и печаль", – написали представители местной власти.

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Похороны Героя назначили на субботу, 7 октября, в местной Свято-Успенской греко-католической церкви.

Тело воина, который отдал жизнь за будущее каждого украинца, жители Ждениево встретили, выстроившись в живой коридор. Воин вернулся домой на щите 6 октября.

На похорон приехали побратимы Попелича из Вооруженных сил Украины, которые вместе с ним боролись с агрессором. Жители поселка принесли цветы и флаги.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 сентября на фронте в районе Купянска погиб 44-летний воин Виктор Безменский из Ривненской области. В рядах ВСУ он командовал механизированным отделением 15-й ОМБр Сухопутных войск.

– В боях с российским агрессором также погиб 53-летний главный сержант ВСУ Василий Шкрибляк из Ивано-Франковской области. Мужчина почти 25 лет прожил в РФ, но в 2014-м из-за начала российской агрессии против родной страны вернулся в Украину.

– Под Бахмутом пал воин 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.

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