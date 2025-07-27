На Запорожье оккупанты уничтожили дом: погибли мужчина и женщина

Росяне 27 июля обстреляли из РСЗО Степногорск Запорожской области. Попали, в частности, по частному дому: он сгорел дотла.

На пепелище спасатели обнаружили тела двух погибших. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

По словам чиновника, тела двух людей на пепелище частного дома в Степногорске, который был разрушен российскими снарядами накануне, обнаружили утром 27 июля.

"Вчера враг ударил реактивными системами залпового огня по прифронтовому поселку. В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. Погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина", – рассказал Федоров.

Что предшествовало

В ночь на 27 июля россияне устроили новую дроновую атаку на Украину. Для ударов враг использовал более 80 дронов различных типов, в частности "Шахедов". Защитники неба обезвредили 78 БпЛА.

В Воздушных силах заявили о попадании или падении обломков в пяти локациях.

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