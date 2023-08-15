На Запорожье перепалка между кадыровцами и дагестанцами переросла в стрельбу: десятки погибших и раненых

Во временно оккупированной Михайловке в Запорожской области произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, переросший в стрельбу с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. В результате конфликта, успех в котором завоевали дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов.

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Об этом 15 августа сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что российские пропагандисты снимали ролик с участием высокопоставленного кадыровского командира, когда между группировками оккупантов возникла словесная перепалка.

Впоследствии обе стороны открыли огонь из стрелкового оружия, а когда один из участников конфликта был убит, в ход пошла "тяжелая артиллерия" – гранатометы и гранаты. По результатам происшествия путинские террористы неплохо "денацифицировали" друг друга, а командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

Напомним, что междоусобные конфликты между военными преступниками Кремля на временно оккупированных территориях – не редкость. Ранее российские военные устроили перестрелку с кадыровцами в оккупированном селе Урзуф близ Мариуполя. В результате были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ. Однако, предварительно, есть также погибшие и раненые среди гражданского населения.

На опубликованных в сети кадрах видны последствия стрельбы: расстрелянные машины и тела захватчиков. На земле рядом с ними лежало оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно оккупированной территории Донецкой области увеличилось количество дезертиров в рядах российских захватчиков. Кроме того, оккупанты пьют и употребляют наркотики;

– во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили стрельбу между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия разразился между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.

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