На Запорожье создали экспериментальный полигон для тестирования дронов-перехватчиков: что известно

В Запорожской области развернули экспериментальный полигон для испытаний дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать вражеские беспилотники. Сейчас там проверяют эффективность уже семи таких средств обороны.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров во время сессии городского совета. По его словам, эти дроны-перехватчики – одно из важных решений в борьбе с "Шахедами", которыми Россия обстреливает регион последние полгода.

Запорожский регион активно укрепляет обороноспособность, в частности воздушную. В прошлом году общины области создали единый оборонный фонд объемом 2,2 млрд гривен – крупнейший среди всех областей Украины. Часть этих средств направили на обеспечение мобильных огневых групп – пикапами, тепловизионными прицелами, зенитными прожекторами, биноклями и лазерными указками.

Федоров отметил, что за последний год тип атак изменился: вместо баллистики россияне все чаще используют дроны-камикадзе. Это заставило украинскую сторону адаптироваться и искать новые инструменты противодействия.

"Мы должны идти на опережение врага. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на необходимости в принципиально новой инновационной технике для противодействия "шахедам". Это дроны-перехватчики украинского и иностранного производства. Они способны атаковать вражеские беспилотники", – подчеркнул чиновник.

Полтора месяца назад первые такие дроны уже уничтожили "Шахеды" над территорией области. Их успешные испытания дали старт более масштабному внедрению.

Кроме этого, Запорожская область уже передала ВСУ десятки дронов-перехватчиков на сумму 10 млн гривен. В планах – дополнительная поставка еще сотен единиц на 30 млн гривен. Еще 75 млн гривен направят на обеспечение 20 экипажей Воздушных сил Украины – будут закуплены дополнительные источники питания, средства связи и офисную технику.

Федоров отметил, что городская власть продолжает работать оперативно: получает заявки от боевых подразделений и командования, закрывает их максимально быстро.

"Наши защитники неба проводят титаническую круглосуточную работу. Наша задача – объединиться и помочь им именно так и именно тем, в чем они нуждаются. Благодарны каждому, кто сделал и продолжает делать взносы в оборону Запорожского края", – подытожил председатель Запорожской ОГА.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", что является гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

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