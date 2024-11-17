На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Украинские защитники из 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный Лес" нанесли огневой удар по скоплению живой силы врага вблизи села Таврия на Запорожье. В результате оккупанты потеряли по меньшей мере 20 человек "двухсотыми".

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Об этом рассказали в Telegram-канале "Третья сила". Также было опубликовано видео мощных ударов, нанесенных по скоплению российских военных на Запорожском направлении.

Как отмечается, поражение нанесли артиллеристы-реактивщики из 15-й ОАБр по корректировке аэроразведки 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

На опубликованных кадрах видно, как воины Вооруженных сил Украины наносят мощные удары с воздуха по скоплению личного состава противника.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВСУ применили РСЗО HIMARS.

Ракеты накрыли группу российских захватчиков, а когда на место атаки подъехала техника, ее накрыла еще одна ракета с кассетной боевой частью.

На основании аудиоперехватов стало известно о потерях противника – по меньшей мере, 20 оккупантов погибли.

Чтобы убедиться в масштабах поражения, видео следует смотреть до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте около 1640 человек живой силы. Также Силы обороны уничтожили 222 единицы военной техники и вооружения оккупантов.