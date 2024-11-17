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На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
534
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Украинские защитники из 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный Лес" нанесли огневой удар по скоплению живой силы врага вблизи села Таврия на Запорожье. В результате оккупанты потеряли по меньшей мере 20 человек "двухсотыми".

Видео дня

Об этом рассказали в Telegram-канале "Третья сила". Также было опубликовано видео мощных ударов, нанесенных по скоплению российских военных на Запорожском направлении.

Как отмечается, поражение нанесли артиллеристы-реактивщики из 15-й ОАБр по корректировке аэроразведки 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

На опубликованных кадрах видно, как воины Вооруженных сил Украины наносят мощные удары с воздуха по скоплению личного состава противника.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Украинский военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВСУ применили РСЗО HIMARS.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Ракеты накрыли группу российских захватчиков, а когда на место атаки подъехала техника, ее накрыла еще одна ракета с кассетной боевой частью.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

На основании аудиоперехватов стало известно о потерях противника – по меньшей мере, 20 оккупантов погибли.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Чтобы убедиться в масштабах поражения, видео следует смотреть до конца.

На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео
На Запорожье украинские защитники разбили скопление личных сил противника: видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте около 1640 человек живой силы. Также Силы обороны уничтожили 222 единицы военной техники и вооружения оккупантов.

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