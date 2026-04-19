На Запорожье ВСУ остановили штурм оккупантов на мотоциклах и 'Уралах'. Видео

Украинские военные остановили очередной штурм оккупантов в Запорожской области. Российское командование отправило подчиненных в бой на мотоциклах и "Урале".

Об этом сообщили на странице 225 штурмового полка в Facebook. Там обнародовали кадры уничтожения врага.

Украинские защитники отметили, что российских военных фактически отправляют в бой без надлежащего обеспечения. Военные уточнили, что на Гуляйпольском направлении уже уничтожили четыре полка и две бригады российских войск.

"5-я армия ВС РФ обнуляет личный состав! Очередной штурм противника в Запорожской области – на мотоциклах, а также на... "Урале"! Россияне, вдумайтесь: вас посылают в штурмы на "Уралах" – вас буквально утилизируют. А тем временем мы уже размотали четыре ваши полки и две бригады только на Гуляйпольском направлении", – говорится в заметке.

Напомним, украинские войска продолжают сдерживать попытки российских оккупантов продвинутьсявглубь территории Украины и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки 18 апреля на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

