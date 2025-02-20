'Начались крики, шум, кто куда': жительница Одессы рассказала о моменте вражеского удара. Фото

В результате атаки БПЛА по Одессе некоторые жилые дома были повреждены уже второй раз. Ранение получил 55-летний мужчина, его госпитализировали.

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Также из-за падения обломков вспыхнули пожары на крыше общепита и складского здания. Повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома, передает "Общественное".

Жительница Одессы Галина рассказала журналистам, что уже второй раз их дом поврежден из-за налета российских дронов. Когда начались прилеты, женщина спустилась вниз на первый этаж.

"Однажды мне подсказала моя интуиция. Был сильный грохот, я услышала, что посыпалось стекло. Я подумала, что уже дома вообще нет. Думала, что может, где-то уже что-то и горит. Начались крики, насилие, кто куда... Ничего, главное, не впали в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя в панику, взяли себя.

Другая жительница поврежденного дома Юлия показала изнутри свое жилье.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью армия РФ запустила по Украине 14 ракет и 161 дрон. Силы ПВО сбили 80 беспилотников разного типа над 11 областями. Вследствие атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесчина, Киевщина, пострадали люди.

В Одессе вследствие атаки РФ и обесточивания была приостановлена работа очистных сооружений. Раненого мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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