Началось массовое дезертирство: в 'Атэш' раскрыли данные о проблемах в 247-м десантном полку России

В рядах российской оккупационной армии, воюющей против Украины, набирает обороты проблема дезертирства. Особенно страдает от нее 247 десантный полк ВС РФ, находящийся на оккупированной части Запорожской области.

Там случаи самовольного оставления части стали массовым явлением. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Информацию о том, что 247-й десантный полк ВС РФ страдает от массового дезертирства, в движении получили, как говорится, из первых рук.

"Агенты "Атеш" из 247-го десантно-штурмового полка, базирующегося в оккупированной Запорожской области, сообщают о массовом самовольном оставлении части (СОЧ). Особенно это касается одного из десантно-штурмовых батальонов", – отметили в движении.

Среди главных причин подобного явления в "Атеш" отмечают тот факт, что оккупанты комплектуют свои подразделения жителями захваченных украинских регионов.

"Причины очевидны: принудительно мобилизованные украинцы из Херсонской, Запорожской областей и Крыма не хотят воевать против своей страны. Бесправие, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорта, запугивания и постоянные потери на фронте только усиливают желание сбежать", – отмечено в сообщении.

Впрочем, уточнили в "Атеш", не все из записанных в СОЧ могли действительно податься в бега. Часть из них "добежала" до медучреждений после ранений.

"Военнослужащие часто попадают в списки дезертиров даже после ранения — просто потому, что их теряют по документам после отправки в госпиталь. Медики не уточняют, где именно находится боец, а офицеры списывают всё на бегство", – заявили в движении.

В "Атеш" российскую армию назвали "системой, где ошибка – смертельна, а правда – неудобна" – и предложили российским военнослужащим "выход".

"Атеш" призывает всех военнослужащих РФ: спасайте себя, не становитесь топливом для чужой войны. Уклоняйтесь, подавайте рапорта, исчезайте, переходите на сторону сопротивления", – призвали в движении.

Что предшествовало

Ранее агент "Атеш" разведал авиационный завод в Луганске. В ходе разведки он выяснил, что пытались скрыть оккупанты.

Также в движении сообщили, что оккупанты расформировывают медицинскую часть в Севастополе.

А в 12-м зенитно-ракетном полку в Севастополе, по информации агентов "Атеш", царят панические настроения, спровоцировавшие серьезные перемены в хранении техники и дислоцировании личного состава.

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