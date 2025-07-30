'Атеш' разведал авиационный завод в Луганске и раскрыл, что пытались скрыть оккупанты. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку авиационного завода в оккупированном Луганске. Кроме технического обслуживания авиационной техники на объекте развернули производство разведывательных дронов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш". Собранные данные оперативно переданы Вооруженным силам Украины.

Подробности

Как отметили партизаны, их агент в течение длительного времени осуществлял наблюдение за Луганским авиационным ремонтным заводом. Это предприятие специализируется на обслуживании авиационной техники военного и двойного назначения, в частности, ремонтирует вертолетные двигатели ТВ2-117 и ТВ3-117 всех модификаций, самолетные двигатели, снятые с эксплуатации, главные редукторы вертолетов, а также выполняет их сервисное обслуживание.

"Но на территории завода происходят и более интересные вещи, которые оккупанты явно пытаются скрыть. Там развернуто производство и полигон для тестирования разведывательных БПЛА. А в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами – как сборщиков, так и операторов", – говорится в сообщении.

Агенты собрали информацию о работниках, их транспортных средствах, а также о защите и режиме работы объекта. Этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые помогают в продолжении агрессивной войны.

"Вся собранная нами информация оперативно передается Силам обороны Украины, и вскоре мы сможем увидеть результат", – отметили в "Атеш".

Что предшествовало

Ранее партизаны из движения "Атеш" узнали, что в оккупированном Луганске российские захватчики принудительно мобилизуют местных жителей, в частности студентов, чтобы компенсировать потери на поле боя. Под давлением и угрозами студентов заставляют подписывать контракты или просто силой вывозят на сборные пункты без подготовки.

Напомним, российские оккупанты разместили на территории бывшего Луганского порохового завода базу для ремонта своей военной техники. Сам завод больше не работает в обычном режиме, а все оборудование с этого предприятия захватчики уже давно вывезли на территорию РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в оккупированном Луганске СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, который возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014-го по 2023 год. Предатель погиб в результате подрыва взрывчатки.

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