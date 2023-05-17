Начался кадровый 'голод': у окупантов большие проблемы с медиками на захваченных территориях – ЦНС

Российские оккупанты испытывают большие проблемы с лечением своих раненых на временно захваченных территориях в Украине. Причина – кадровый дефицит медиков.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 16 мая. Отмечается, что из-за большого количества "трехсотых" больницы на оккупированных территориях перегружены и врачей заставляют работать в несколько смен.

В связи с отказом медиков их пытаются заинтересовать премией от 20 до 100 тысяч рублей (примерно от 9 тыс. до 45 тыс. грн).

"Это очередная российская ложь, ведь на это нет денег. Ведь россияне перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций. А еще раньше перестали выплачивать соцльготы", – подчеркнули в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины по состоянию на 17 мая превысили 200 тыс. человек. За сутки были уничтожены около 610 захватчиков.

– В Генштабе отмечают, что оккупанты используют в своих целях садики на временно захваченных территориях. В Юрьевке на Запорожье здание детского сада они разместили личный состав, а также гражданских, вывезенные из прифронтовых населенных пунктов.