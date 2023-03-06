Над Днепропетровщиной ночью сбили четыре вражеских дрона: появились подробности

В ночь на 6 марта российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. По предварительным данным, враг применил ударные дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

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Всего над регионом зафиксировали четыре БПЛА, и все их уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам главы ОВА, все вражеские беспилотники над Днепропетровской областью уничтожили военные из Южного командования "Восход". Также Лысак отметил, что по предварительным данным, это были БПЛА Shahed.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восход" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", – сообщил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 1 марта страна-агрессор предприняла очередную попытку атаковать объекты в Украине ударными дронами иранского производства типа Shahed. Защитники украинского неба сбили четыре вражеские БПЛА.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты ежедневно используют 30-40 ракет для нанесения ударов по территории Украины. При этом для определения целей поражения, враг использует все методы разведки – радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дроновой атаки РФ с 26 на 27 февраля защитники Украины сбили 11 из 14 дронов-камикадзе, в том числе девять "Шахедов" обезвредили вокруг Киева. В то же время в Хмельницком произошел прилет – удары вражеских БПЛА унесли жизни двух спасателей.

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