Над Николаевщиной ночью уничтожили 18 БПЛА: повреждены административное здание, жилые дома, авто и газопровод

Ночью 11 февраля российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами по Николаевской области. Большинство БПЛА сбили силы противовоздушной обороны, но также зафиксирован прилет.

В результате атаки в областном центре есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

В течение ночи силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 18 дронов-камикадзе типа Shahed 131/136. В Николаеве в результате попадания произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС.

В областном центре повреждены административное здание, жилые дома, автомобили и газопровод. Путинские войска ранили одного мирного жителя – у него состояние средней степени тяжести. В ОВА отметили, что мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также террористы в течение прошлых суток активно обстреливали Николаевщину из артиллерии. Дважды враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.

Кроме того, было зафиксировано три артиллерийских обстрела по Куцурубской громаде. В результате атаки в селе Дмитровка повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России во время дроновой атаки по Украине ночью 11 февраля направили "Шахеды на Днепропетровскую область. Защитники неба сбили БПЛА, но их обломки привели к пожару и повреждениям.

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