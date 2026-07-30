Над складом Wildberries в Удмуртии поднимается густой столб дыма после удара ВСУ: спутниковые снимки

Сегодня ночью украинские военные нанесли удар по складу Wildberries в Сарапуле, в российской Республике Удмуртия. Столб дыма после обстрела виден даже из космоса.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя соответствующие кадры. Отмечается, что почти за две недели украинская армия поразила уже 13 складов компании.

Что известно

Спутниковые снимки зафиксировали густой столб дыма над складом Wildberries. Отмечается, что они были сделаны около полудня.

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В целом Украина нанесла ущерб различного масштаба 13 складам этой компании, начиная с 18 июля.

Что предшествовало

В ночь на 30 июля на территории страны-агрессора раздавались взрывы и звучали сирены. Под очередной атакой оказались логистические центры Wildberries недалеко от Пензы и в городе Сарапул Республики Удмуртия.

В результате ударов на объектах возник пожар, а в небо поднялся чёрный столб дыма.

Как отмечает Агентство.Новости, логистический комплекс Wildberries в Удмуртии входит в десятку крупнейших складов компании. Он занимает десятое место по данным сервиса, предоставляющего услуги доставки на склады маркетплейса. По информации издания, это уже примерно восьмой логистический центр из топ-10 крупнейших, который оказался в зоне атак.

Ранее сообщалось об атаках или приостановке работы крупных складских комплексов Wildberries:

склад компании в Коледино (дрон попал в соседнее здание);

(дрон попал в соседнее здание); склад в Электростали (подвергся атаке 18 июля, сгорел);

(подвергся атаке 18 июля, сгорел); склад в Котовске (подвергся атаке 18 июля, закрыт);

(подвергся атаке 18 июля, закрыт); склад в Воронеже ( закрыт с 23 июля);

закрыт с 23 июля); склад в Краснодаре ( работа приостановлена 22 июля);

работа приостановлена 22 июля); склад в Невинномиске (работа приостановлена 22 июля);

Кроме того, 23 июля был зафиксирован дым над складом в Казани.

Напомним, в ночь на 24 июля были атакованы два логистических объекта Wildberries в Ленинградской области – в Шушарах и Уткином Заводе. Еще один удар пришелся по логистическому центру компании в оккупированном Симферополе в Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение недели Силы обороны Украины нанесли удары как минимум по десяти складам российского маркетплейса Wildberries. После попаданий на объектах возникли масштабные пожары, а российский бизнес понес многомиллиардные убытки. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что кампания ударов заставит ощутить войну жителей крупных российских городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

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