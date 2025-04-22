Над Украиной ночью сбили 38 ударных дронов РФ, из-за вражеской атаки пострадали Одесщина и Киевщина

Россия в ночь на 22 апреля совершила атаку на Украину, запустив более полусотни ударных и имитационных беспилотников. Защитники неба обезвредили 38 дронов-камикадзе, но из-за действий агрессора пострадали Одесщина и Киевщина.

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Вражеское воздушное нападение продолжалось с 21:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Военные подчеркнули, что с утра вторника РФ начала новую атаку.

Накануне вечером военные преступники запустили 54 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и с мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 вторника они сбили 38 "Шахедов" на востоке, севере, юге и в центре страны, а 16 дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"С 08:00 началась новая волна российской атаки! Группы ударных БПЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу! Держим небо! Вместе – к победе!" – отметили в Воздушных силах.

В Одессе из-за дроновой атаки РФ пострадали три человека, в городе повреждены жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, было зафиксировано несколько пожаров.

В Бучанском районе Киевщины в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаражных помещения. Также возникло возгорание на строительной площадке, повреждено помещение загородного комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 апреля защитники неба сбили 42 "Шахеда", еще 47 имитационных дронов были локационно потеряны. Из-за атаки РФ пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

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