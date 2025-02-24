Над Украиной сбили 113 дронов РФ, из-за вражеской атаки есть повреждения в четырех областях – Воздушные силы

В ночь на 24 февраля Силы обороны сбили над Украиной 113 из 185 российских беспилотников, большинство из остальных тоже не достигли заданной врагом цели. В результате атаки агрессора есть повреждения на Днепропетровщине, Одесщине, Киевщине и Хмельнитчине.

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Противовоздушная оборона работала в 12 областях. Детали об отражении этого нападения, которое длилось с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что 185 БПЛА (ударных типа Shahed и разных имитационных) военные преступники запустили из российских городов Орел, Брянск, Курск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 понедельника подтверждено сбитие 113 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Еще 71 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

Ночью в Броварском районе Киевщины обломки вражеского БПЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже.

Спасатели оперативно потушили огонь. Охранник ЖК – мужчина 1974 г. н. – испытал острую реакцию на стресс, медики оказали ему необходимую помощь.

Ночью на Днепропетровщине были сбиты четыре БПЛА: из-за вражеской атаки в Днепровском районе повреждены два частных дома и два хозяйственных сооружения.

В небе над Черкащиной уничтожили 17 российских дронов, шесть БПЛА сбили на Николаевщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 февраля Россия запустила по Украине рекордные 267 "Шахедов" и дронов-имитаторов, а также ударила тремя баллистическими ракетами. Защитники неба сбили 138 БПЛА, еще 119 были потеряны локационно. Из-за действий агрессора пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.

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