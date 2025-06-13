Над Украиной за ночь обезвредили 43 ударных дрона, из-за атаки РФ есть попадания в девяти локациях

Силы обороны в ночь на 13 июня обезвредили над Украиной 43 российских ударных дрона. В то же время агрессор применил также баллистику, в целом зафиксированы попадания в девяти локациях.

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Вражеская атака продолжалась с 22:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал 55 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с таких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ. Кроме этого, россияне запустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Основными направлениями российского воздушного удара были Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. Из них 28 дронов сбиты огневыми средствами поражения, а 15 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

По данным ОВА, этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной три российских беспилотника. Из-за атаки есть повреждения в Павлоградском и Синельниковском районах.

Также сообщается о повреждениях в Харьковской области, для атаки которой агрессор за сутки применил 17 "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины обезвредили 49 российских ударных и имитационных беспилотников. Вместе с тем зафиксированы попадания вражеских средств нападения в семи локациях, еще в четырех – падение обломков.

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