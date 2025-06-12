Над Украиной обезвредили 49 дронов РФ: в Воздушных силах рассказали, сколько было целей и есть ли попадания

В ночь на 12 июня Силы обороны Украины обезвредили 49 российских ударных и имитационных беспилотников. Вместе с тем зафиксированы попадания вражеских средств нападения в семи локациях, еще в четырех – падение обломков.

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Детали об очередной атаке со стороны страны-агрессора РФ рассказали в Воздушных силах ВСУ. Она продолжалась с 22:00 минувших суток.

За это время россияне запустили по украинским городам 63 дрона (ударные Shahed и имитационные различных типов) из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 четверга противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. Из них 28 сбиты огневыми средствами поражения, 21 – локально потерян/подавлен РЭБ

Под массированной атакой "Шахедов" этой ночью оказался Харьков: в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города горели жилые здания, магазин, легковые автомобили и трава. Кроме этого, в селе Борщевка Изюмского района в результате попадания БПЛА возник пожар на территории агропредприятия: горели здание мастерской, сельскохозяйственная техника и трава. Всего из-за действий агрессора пострадали 16 человек, среди которых дети.

Ночью оккупанты атаковали юг Одесской области: там разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки. Огонь охватил помещения, технику – уничтожены два комбайна и грузовик. Специалисты ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июня защитники неба обезвредили 49 вражеских дронов типа Shahed (40 были сбиты, а девять – локально потеряны/подавлены РЭБ). Из-за атаки РФ зафиксировали попадание средств воздушного нападения врага в 14, а падение обломков – в двух локациях.

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