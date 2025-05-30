'Надо 150 тыс. солдат': эксперт оценил, хватит ли у России сил для прорыва в Сумы. Видео

Военнослужащим российской оккупационной армии не хватит сил и ресурсов для прорыва в город Сумы. Для этого у врага нет большого количества личного состава.

Видео дня

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспресо". Он добавил, что для наступления оккупантам нужно привлечь 150 тысяч военных.

"Если россияне не смогли превратить в выжженную пустыню восточное пограничье Сумщины – в частности, десятикилометровую зону, город Глухов и весь Глуховский район – несмотря на то, что на тот момент там была значительно хуже ситуация, то почему они должны смогли бы сделать это сейчас с севером Сумщины, где ситуация уже стала лучше. Да, там есть проблемы с противовоздушной обороной, но где у нас нет этих проблем. Плюс россиян там 50 тысяч личного состава – этого не достаточно для даже медленного прорыва в направлении Сум", – отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы осуществить наступление на город по сценарию, подобному захвату Авдеевки, оккупантам пришлось бы собрать группировку численностью около 150 тысяч человек и потратить на это минимум девять месяцев.

В то же время Киричевский признает, что враг не прекращает терроризировать приграничье Сумщины обстрелами, но превратить большую область в выжженную землю и сделать ее буквально непригодной к жизни по приказу диктатора Владимира Путина – они не смогут.

"Это преувеличение, ведь россиянам для этого нужно будет применить тактическую ядерную бомбу", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что по состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой. Активные бои продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!