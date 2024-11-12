'Надо готовить линию обороны по берегу Днепра': эксперт призвал не сосредотачиваться на действиях врага, а думать о собственных

Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий призывает украинское руководство не сосредотачиваться на действиях врага, а больше внимания уделять собственным подготовительным мерам и укреплению оборонной стратегии. В частности, он отмечает необходимость создания линии обороны вдоль Днепра для защиты от возможного наступления.

Видео дня

Об этом Козий рассказал в комментарии OBOZ.UA. Главной целью российских оккупационных войск на данный момент является выход на Большую Новоселку, открывающую путь на Днепропетровщину.

Такое развитие событий может стать серьезной угрозой для региона, поэтому эксперт призывает не тратить попусту время и готовить оборонную линию по Днепру. Задержки могут стоить очень дорого, ведь оккупационные войска могут ежедневно продвигаться в обход населенных пунктов, приближаясь к ключевым украинским территориям.

"Был экс-директор департамента кабинета министров, он был в администрации Президента, руководившего оборонными вопросами. Он совершенно правильно сказал – нужно готовить линию обороны по берегу Днепра. Готовить, не ждать, а готовить ее нужно. Понимаете? Они это не исключают. Сколько там осталось, если по прямой взять? 100 километров где-то примерно. Считайте, даже если они 100 метров в день, 2000 человек, то будут двигаться в обход населенных пунктов, возможно, здесь все возможно. Основное – это их уничтожение. Поэтому отдельно названный населенный пункт Волноваха, еще какой-то, он сегодня не играет никакой ключевой роли только с точки зрения того, что он может быть хорошим опорным пунктом для того, чтобы фактически остановить или приостановить эти мясные атаки", – сказал он.

В частности, эксперт поднимает вопросы производства оружия, необходимого для сбивания вражеской авиации и обеспечения передовой техникой. Он считает, что стране нужно больше внимания уделять собственным ресурсам и тому, как Кабинет Министров работает по усилению оборонной способности государства.

Козий провел параллели со Второй мировой войной, когда фронт смог перейти в наступление только при условии численного превосходства. Он утверждает, что украинская сторона должна анализировать свои возможности по созданию подобного преимущества в численности и ресурсах.

"Вторая мировая война пошла в обратном направлении тогда, когда у Гитлера было, извините, 1 миллион на фронте, по всей линии фронта, а у Советского Союза 3 миллиона. То есть преимущество одно к трем, и тогда ушло все вспять. А теперь вы мне расскажите, пожалуйста, у нас есть возможность один к трем сделать? Есть ли у нас возможность, будем говорить, выпускать столько продукции, сколько просит начальник генерального штаба? Вот о чем нужно говорить. Понимаете, кресло под Шмыгалем, оно должно быть как жаровня. А не так, что там что-то с энергетикой, здесь что-то с энергетикой, словно очень важно. ГСЧС работает классно, все четко, все-все. О чем разговор? Когда солдат на фронте нет всего достаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление. О чем разговор? Ваши эти вопросы – подготовят, не подготовят, проведут, не проведут, но это постоянно происходит каждый день. И каждый день мы теряем территории и каждый день есть примеры того, что они теряют территории", – объяснил он.

Козий считает, что фундаментальной проблемой этой войны экономика. Для эффективного сопротивления и проведения контрнаступлений, Украина должна создать условия для стабильного экономического развития и налаживания производства необходимых ресурсов. Только благодаря достаточному финансированию и стратегическому подходу можно обеспечить обороноспособность страны на долгосрочную перспективу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится воевать в 2025 году большим количеством живой силы. К этому должны готовиться и мы, адаптируя свою тактику ведения боевых действий к постоянным мясным штурмам противника. Задача Украины сейчас – аккумулировать максимум ресурсов для вступления в новую фазу войны.

Подробнее о гипертрофированной обороне – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

А о том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат – в отдельном материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!