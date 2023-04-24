Надо проломить оборону оккупантов: Селезнев назвал условие успешного наступления ВСУ

Украинская армия пойдет в контрнаступление только тогда, когда будет иметь возможность проломить оборону оккупационной армии России, в частности, далекобойную артиллерию, истребительную авиацию и боеприпасы в необходимых количествах. Идти в наступление до того, как будет выполнено это главное условие, будет стоить многих жизней украинских воинов.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Контрнаступление не будет легкой прогулкой", – заявил он.

Эксперт подчеркнул, что, исходя из актуальной информации о состоянии российской армии, говорить о "снарядном голоде" врага не корректно. Так, противник располагает и бронетехникой, и артиллерией, и боеприпасами, пусть и устаревших образцов.

Кроме того, накануне контрнаступления украинской армии враг существенно укрепляет свою оборону, буквально "зарываясь в землю", заметил Селезнев. "Необходима и артиллерия, и боеприпасы в огромных количествах, чтобы проломить эту оборону", – сказал он.

Эксперт добавил, что украинские Силы обороны нуждаются в ракетах дальностью до 300 километров, а также в современных истребителях. Причем, потребность в них составляет порядка 130 самолетов. Ни таких ракет, ни такого количества истребителей, в том числе F-16, у Украины пока нет.

"Наступление будет эффективным только тогда, когда сопротивление противника будет минимизировано. А это может произойти только за счет тотального уничтожения всех его огневых средств и возможностей", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет несколько вариантов развития событий на фронте. Все факторы оцениваются каждый день, сказал он.