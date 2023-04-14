ВСУ имеют не один и не два варианта развития событий на фронте, – Данилов о контрнаступлении

Силы обороны Украины имеют несколько вариантов развития событий на фронте. Какой из них будет применен – зависит от многих факторов, которые будут наблюдаться в момент принятия решения. Поэтому любые предположения относительно планов украинской армии, в частности контрнаступления, абсолютно необоснованны.

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Такое убеждение в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что ситуация на фронте оценивается каждый день.

"Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", – указал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что руководство Украины не говорит только о контрнаступлении, и в то же время уверено в необходимости деоккупации всех территорий до границ 1991 года.

"Пока мы этого не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", – подчеркнул Данилов.

Напомним: издание Foreign Affairs спрогнозировало, что во время предстоящего контрнаступления ВСУ могут отвоевать значительную часть территорий, захваченных россиянами после 24 февраля 2022 года. Это позволит Украине завершить войну на выгодных для себя условиях. Несмотря на численное преимущество в вооружении и личном составе, путинская армия вряд ли сможет противостоять высокомотивированным и хорошо подготовленным украинским воинам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The Washington Post сообщило, что Украина отложила весеннее контрнаступление из-за погодных условий, медленного снабжения западными партнерами военной техники и утечки секретных документов США. Однако украинские военные не теряют времени, а испытывают оборону оккупантов на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления;

– глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы добиться успеха во время контрнаступления. Он отметил, что многие украинские военные прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников.

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