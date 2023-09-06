Наев показал, как Gepard работал по российским 'шахедам' на Житомирщине: были сбиты все цели. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев обнародовал видео работы зенитно-артиллерийской установки Gepard на Житомирщине. Во время воздушных атак 19 и 30 августа немецкая САУ сбила все воздушные цели в зоне ее поражения.

Видео дня

Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале Наева 6 сентября. "Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны", – заявил командующий ОС ВСУ (видео размещено внизу новости).

По его словам, в Житомирской области экипаж "Гепарда" сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения 19 и 30 августа.

"Следует понимать, что это лишь пять вражеских "шахедов", но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры. Я поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со стопроцентной эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба", – рассказал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в минобороны Германии заявили о передаче Украине боеприпасов для Gepard нового производства. Речь идет о пятизначном количестве снарядов.

– 30 августа Берлин передал ВСУ новый пакет помощи, в который вошли десять танков Leopard 1A5, более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию и другое вооружение.

– В июне в Германии заявили о намерении передать Украине 45 единиц САУ Gepard до конца 2023 года. До этого было поставлено 34 "Гепарда".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!