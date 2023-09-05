ВСУ поступили боеприпасы немецкого производства для Gepard: подробности
В Украину из Германии прибыли боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства. Страна-партнер осуществила первую поставку пятизначного количества снарядов нашей армии.
Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ, пишет издание NZZ. Отмечается, что поставка была осуществлена благодаря завершению в Германии в амбициозные сроки строительства производственной линии для изготовления боеприпасов.
Напомним, также 30 августа Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли 10 танков Leopard 1A5. Кроме того, он содержит:
– один радар TRML-4D;
– 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
– четыре транспортера танков HX81;
– более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
Также Бельгия планирует передать Украине зенитные ракеты "земля - воздух" Sea Sparrow. Речь идет о восьми единицах этой военной техники, которую Брюссель выкупил у Германии специально, чтобы передать Силам обороны Украины. Ранее сообщалось, что Украина совместно с Польшей проводит работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из зенитного ракетного комплекса Бук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Немецкие СМИ объяснили, почему их канцлер Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава немецкого правительства опасается, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории страны-агрессора России.
– Украина получит антидроновые системы Slinger, производства австралийской компании Electro Optic Systems, способные сбивать вертолеты и "Шахеды". Это приведет к удовлетворению важнейших потребностей безопасности и обороны.
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