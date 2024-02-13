Наготове около 60 'Калибров': Гуменюк объяснила, почему РФ постоянно меняет количество кораблей в Черном море

Корабельная группировка российской оккупационной армии продолжает постоянно маневрировать в акватории Черного моря. Однако даже находясь в пунктах базирования вражеские ракетоносители могут быть угрозой для Украины.

В общей сложности в портах Черного моря наготове у врага может быть около 60 крылатых ракет "Калибр". Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, путинские войска продолжают маневрировать корабельной группировкой в акватории Черного моря в количестве от 5 до 7 единиц. Также она объяснила, что количество вражеских кораблей каждые сутки меняется, потому что их вывод из мест базирования происходит фактически в течение суток.

"Ситуация в море остается достаточно стабильной. Враг продолжает маневрирование корабельной группировкой в Черном море в количестве от пяти до семи единиц. Если вчера мы наблюдали на боевом дежурстве три ракетоносителя, два фрегата и малый ракетный корабль, то сейчас мы видим, что остался только малый ракетный корабль, имеющий при себе восемь ракет типа "Калибр", готовых к применению", – сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что враг может применить ракеты "Калибр" даже с пунктов базирования. Также Гуменюк подчеркнула, что общее количество крылатых ракет, которое сегодня находится в акватории Черного моря, с учетом наличия в портах, может достигать 60 единиц.

Напомним, по состоянию на 13 февраля террористическая армия РФ существенно сократила корабельную группировку в акватории Черного моря. Однако на боевом дежурстве продолжает находится носитель крылатых ракет "Калибр".

Ранее сообщалось, что после уничтожения ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму российские войска не некоторое время даже приостановили обучающий процесс Черноморского флота РФ. Более того, уже длительное время враг продолжает концентрировать корабли исключительно в восточной части Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские оккупанты значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и с загрузкой ракет этого типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!