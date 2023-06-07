Находился на первой линии фронта: в сражениях с оккупантами погиб преподаватель и режиссер из Харькова. Фото

В бою с захватчиками погиб преподаватель и режиссер из Харькова Никита Калембет. Защитник держал оборону на первой линии фронта с января 2023 года.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Администрации Шевченковского района Харькова. Защитник в мирное время работал преподавателем первой категории в Детской школе искусств №6.

Как сообщается, Калембет был творческой личностью и работал на разных должностях. В частности, он был преподавателем актерского мастерства и помощником режиссера в клубе с 2012-го по 2015 год. Также он преподавал актерское мастерство, был сценаристом и режиссером мультфильмов в Харьковской школе современных театрально-сценических направлений с 2013-го по 2014 год.

Калембет также возглавлял театральный кружок и работал сценаристом и режиссером в Харьковском государственном Доме художественного и технического творчества. Кроме того, он преподавал актерское мастерство в школе фильммейкеров "Новый кадр" и принимал участие как актер в проекте MysteryPlay – масштабные игры с погружением в киносюжет – с 2015-го по 2016 год.

Начиная с сентября 2016 года Калембет занимал должность преподавателя актерского мастерства и сценического движения в Детской школе искусств №6. С 2017 года он был назначен заведующим театральным отделением в этой школе.

Калембет также увлекался написанием стихов и игрой на гитаре. Он был признан лауреатом молодежной литературной премии имени Влада Клена, а также получил награды и дипломы на многочисленных театральных, поэтических и бардовских конкурсах и фестивалях, включая международные. Он также участвовал в международных семинарах в Финляндии, Латвии и Польше.

С января 2023 года Калембет присоединился к Вооруженным силам Украины и служил в харьковском военном подразделении на первой линии фронта, где он отдал свою жизнь за Украину.

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