'Наиболее серьезное нарушение поставок': Украина нарастила удары по российским НПЗ перед периодом высокого спроса на топливо

Украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России усилились на фоне старта посевной кампании, когда спрос на топливо традиционно растет. Повреждения крупных НПЗ уже влияют на производство.

Как следствие могут вызвать дефицит бензина и дизеля внутри страны. Об этом сообщает Reuters.

В ночь на четверг украинские силы нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. В результате атаки возник пожар, а также были повреждены две ключевые установки первичной переработки нефти. Работа предприятия временно остановлена, а сроки восстановления остаются неизвестными.

Этот завод является одним из крупнейших в России – на него приходится около 6,6% всей нефтепереработки страны. Он обеспечивает топливом северо-западные регионы, в частности Санкт-Петербург и прилегающие области.

В течение марта Украина атаковала по меньшей мере шесть российских НПЗ. Среди них – Уфанефтехим НПЗ, Саратовский НПЗ, Афипский НПЗ, предприятие в Тихорецке Краснодарского края и Ухтинский НПЗ в Коми .

Часть этих объектов ориентирована на только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Интенсивность атак возросла одновременно с началом посевной кампании в южных регионах РФ. В этот период аграрный сектор традиционно формирует повышенный спрос на дизель и бензин, что создает дополнительное давление на рынок топлива.

На фоне рисков дефицита российские власти рассматривают возможность повторного введения запрета на экспорт бензина. Вице-премьер РФ заявил о готовности к такому шагу, а представители нефтяных компаний поддерживают временные ограничения на 2-3 месяца.

Кроме внутренних рисков, удары по инфраструктуре уже повлияли на экспортные возможности России. Значительная часть мощностей была выведена из строя, что стало одним из самых серьезных нарушений поставок нефти за современный период.

Напоминаем, что в результате украинской атаки 21 марта Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу. На территории предприятия возник пожар площадью 400 квадратных метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночь на 26 марта украинская армия атаковала Киришский нефтеперерабатывающий завода Ленинградской области России. На территории завода вспыхнул пожар.

