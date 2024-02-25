Как это ни странно, но немного выдохнув эмоции от заваленного лапотного самолета, возникает вопрос о том, какое событие этого плана было более ценным, сбитый самолет ДРЛО или атака на Новолипецкий металлургический комбинат? Понятно, что летающая дрянь имеет важное значение для координации действий противника на фронте и не только в его воздушной части. И опять же понятно, что противник имеет строгий лимит подобных самолетов и что теми темпами, которые набрали наши ПВО по уничтожению этой техники, скоро у него возникнут проблемы именно с тем, что делают эти машины. А в преддверии появления западной авиатехники на вооружении ВСУ, истребление этих активов имеет еще большую ценность. Даже больше, если наши военные дотягиваются до таких расстояний, то не будет большим сюрпризом, когда будет завален первый Ту-95 с крылатыми ракетами и между прочим, все к тому идет.

Тем не менее, атака Новолипетского металлургического комбината имеет сопоставимую ценность. Как мы помним, основная часть налетов на промышленные предприятия противника осуществлялась либо по нефтебазам и НПЗ, либо по пороховым заводам и другим предприятиям, где осуществлялась конечная сборка ракет, дронов или чего-то подобного. Очевидно, что при планировании этих операций, упор делался на то, что в удачном случае, дроны исполнит первичные или инициирующие разрушения, а все остальное обеспечит повторная детонация или пожар, если речь идет о нефтянке.

Мы уже обращали внимание на то, у нас пока нет аппаратов, которые способны доставить к далекой цели сразу тонну взрывчатки, за счет которой можно обеспечить значительные разрушения. Более того, мы толком не знаем того, какая БЧ у дронов, которые все это делают. Но судя по всему, речь идет о плюс-минус 50 кг. Конечно, это – лучше чем ничего , но те же крылатые ракеты несут к цели уже минимум четверть тонны взрывчатки и это уже кое-что. Однако с учетом этого и выбирались цели, чтобы основного шороху на целевом объекте наделало то, что находится на месте – взрывчатка или топливо.

Правда было несколько вариантов, когда удары наносились по оптико-механическим или подобным заводам. Наверняка там нет чего-то такого, что поддержит нужный фейерверк, а потому удары должны наноситься настолько точно, чтобы тем ограниченным зарядом БЧ вывести из строя что-то ключевое и трудно поддающееся восстановлению. Специалисты знают, что это и наверняка – имеют информацию о том, где оно находится на предприятии. Остается только правильно уложить туда боеприпас. Понятно, что именно в таком случае мы не знаем о том, насколько все это было успешно.

Но вот теперь удар был нанесен по металлургическому комбинату. Как на наш взгляд, это еще более сложная цель для относительно небольших боеприпасов, которые можно туда забросить. А это значит, что у нас появились средства, которыми можно с высокой долей гарантии успеха, работать и по таким целям. Это первый раз, когда налету подвергся именно меткомбинат и как ни крути, это следующая ступенька вверх, которой наши военные выполняют свою часть эскалации боевых действий. Они смогли продемонстрировать новую цену противник за его налеты на нашу территорию и это важно сразу с нескольких точек зрения.

Для начала надо понимать, что стало целью этого налета, причем, по свежей информации, которую дают сами лапти, комментируя налет. Они скромно сообщают о том, что около 01:40 на территории коксохимического производства "произошел хлопок". "Возгорание на площади 2 кв. м оперативно локализовано. Причины произошедшего уточняются". По их же данным, перед пожаром в небе был слышен звук пролетающего беспилотника, а затем раздались взрывы.

Удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки, загорелся открытый склад угля. По фото и видео каждый может составить себе представление о масштабе возгорания, поскольку площадь, указанная их прессой, меньше площади ванной комнаты в хрущовке. Но пускай рассказывают что им нравится. А вот само предприятие, которое попало под раздачу, выглядит внушительно.

"НЛМК — крупнейший сталелитейный комбинат в стране. Он производит около 20% всей российской стали. С момента аннексии Крыма в 2014 году завод поставлял сталь по меньшей мере восьми российским компаниям, специализирующимся на производстве вооружений, в том числе зенитных и межконтинентальных баллистических ракет. За 9 месяцев 2023 года выручка НЛМК составила 524,8 млрд рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд рублей"

То есть, это предприятие является одним из базовых для вражеского военно-промышленного комплекса, и условно, каждый пятый танк или снаряд произведен на этом металле. Поэтому нанесение удара по этому предприятию – вполне оправдано и даже необходимо. Другой вопрос, что противник вряд ли предполагал, что дело дойдет до налетов именно на такие производства, но как видно – просчитался. А раз так, то ему надо пытаться прикрывать еще больше предприятий в своем стратегическом тылу.

Ведь всем же очевидно, что до сего дня ВСУ ни разу не демонстрировали массовых налетов с одновременным использованием полсотни и больше дронов, как это делает противник. И все наши налеты следует воспринимать как пристрелку, а не массированную атаку с целью полного выведения из строя какого-то крупного предприятия. Но наверное, уже всем понятно, что подобный крупный налет – вопрос ближайшего времени.

Тем не менее, погнать на внушительное расстояние серьезную машину просто так, чтобы там устроить небольшое световое шоу, никто бы не стал, а это значит, что это была разведка боем. Но куда более интересно выглядят описания произошедшего, которые представили местные жители. Они утверждают, что слышали работу двигателя всего одного беспилотника, а взрыва было два. Большая часть видео, которые уши в Сеть, были записаны после того, как бахнул первый взрыв и это побудило снимать натюрморт с меткомбинатом и уже после этого, на видео попал второй взрыв.

А это может говорить о том, что наши военные пошли своим путем и не уперлись в клонирование или переосмысление Шахедов. Если был один дрон и два взрыва, с промежутком по времени в десяток секунд, то не исключено, что работал не камикадзе, а бомбер, который сбросил груз и пошел на базу. Согласимся, это уже совсем другой уровень дальних ударов. Если это так, то мы имеем аппараты, которые могут долетать до Липецка, там разгружаться от бомбовой нагрузки и уходить назад для дозаправки и перевооружения.

Просто представим, что мы уже имеем такие возможности и плюс к тому, машины проходят их системы ПВО, пролетая туда и обратно. И наверное, в таком случае, ведется фиксация того, куда и что попало и как все выглядит на месте для последующих ударов. И возвращаясь на базу, дрон мог привести массу полезной информации о работе вражеских радаров и других систем ПВО. И между прочим, это – важные данные, как и то, что делается в Крыму. А туда, в район Евпатории, лапти опять притащил С-400, но как мы знаем, там именно для этих комплексов ПВО, ВСУ обеспечили самое знаменитое место утилизации.

В общем, атака на НЛМК – новая страница этой войны и похоже на то, что противник стоит на старте грандиозного шухера и главное, он себе теперь представить не может, где это произойдет.