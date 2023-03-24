"Нам еще Харьков и Киев, а они Бахмут взять не могут": оккупанты обсудили провалы армии РФ и наказание за дезертирство. Перехват

Российские оккупанты в Украине жалуются на отсутствие военной техники и плачутся, что не могут захватить город Бахмут на Донбассе. Также сетуют на своих генералов и большое количество дезертиров.

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Несмотря на это, захватчики до сих пор не перестают мечтать о захвате Харькова, Киева, Полтавы, Сум и Чернигова. Об этом говорится в перехваченном ГУР МО телефонном разговоре двух российских военных (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Вчера толкали тему, 119 – самовольное оставление части. 119 военных оставили, бл*дь, места прохождения службы. 90 нашли, бл*дь, против 70 нах*й открыли уголовные дела, а 30 посадили нах*й от двух лет. Ну и начали объяснять, что при отсутствии в течение 48 часов, на 49-й час – тюрьма. То есть, более двух суток отсутствует – тюрьма. Если много раз отсутствует до 48 часов – один х*й тюрьма, но статья уже: "Уклонение от обязанностей прохождения военной службы", – жалуется один оккупант другому.

Потом россияне размечтались о том, как будут захватывать Харьков, Киев, Полтаву, Сумы и Чернигов и сетуют, что их "коллеги" не могут взять Бахмут.

"Техники нет, н*хуя нет. Ну или желания нет. С товарищем разговаривал, он приехал оттуда, говорит, что давно уже бы их пох*ярили всех, но не дают. Ну а если будет большое наступление, то бл*дь будут и потери. Так они хотят их минимизировать. Мол, давайте мы сейчас пока так побьемся в лобешник, бл*ть, артиллерией", – рассуждает один из оккупантов.

Также российские военные жалуются на своих генералов, мол, те боятся брать ответственность на себя, и сетуют на увольнение генерала Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

В сети появились спутниковые фото, демонстрирующие интенсивность российских ударов, которые оккупанты наносят по украинской территории в попытках занять Бахмут Донецкой области. За пять месяцев активных боевых действий окрестности города стали выжженной землей с тысячами воронок от снарядов.

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