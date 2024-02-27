'Нам известно, где они': Гуменюк рассказала, может ли Россия устроить массированную атаку 'Оникасами' по Украине

Российская террористическая армия перебросила береговые ракетные комплексы "Бастион-П" во временно оккупированный Крым. Однако враг вряд ли будет устраивать массированные атаки исключительно с применением этого вида вооружения.

К тому же, украинским военнослужащим уже известно, где расположены вражеские ракетные комплексы. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, очевидным является факт, что российские войска будут применять БРК "Бастион-П" для обстрела Украины. При этом Гуменюк подчеркнула, что эти комплексы способны запускать ракеты "Оникс", которым очень сложно противодействовать.

"Нам известно, где они, а то, что россияне будут их применять – это очевидно. Поскольку это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать. Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики, это противокорабельные ракеты, идущие на очень низкой высоте, сложные для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", – объяснила Гуменюк.

В то же время она отметила, что российские войска экономят ракеты "Оникс". Поэтому враг вряд ли будет прибегать к массированным атакам по нашей стране с помощью этого оружия.

"Враг может применять такие ракеты в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать", – рассказала Гуменюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что он позитивно настроен в вопросе предоставления Силам обороны ракет ATACMS большей дальности. Украина работает над тем, чтобы получить подобное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская военная разведка не подтверждает получение Россией дальнобойных ракет от Ирана. Информация о таких поставках не соответствует действительности.