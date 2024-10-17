"Нам нужно завершить эту войну справедливо": Зеленский отправился в Брюссель, где представит План победы. Видео

Президент Владимир Зеленский посетит Брюссель, чтобы выступит на специальном заседании Европейского совета. Глава государства намерен представить европейским лидерам План победы Украины.

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Зеленский подчеркнул, что этот план является инструментом принуждения России к миру. Об этом президент заявил в своем видеообращении в Telegram.

По словам президента, во время презентации Плана победы все лидеры Европы услышат, как нужно усилить позиции Украины. Также Зеленский подчеркнул, что войну нужно завершить справедливо.

"Я благодарю Шарля Мишеля, Президента Евросовета, за приглашение для Украины принять участие. Будут также встречи в Европарламенте – и с Президентом Робертой Мецолой, и с председателями политических групп в Европарламенте. Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Также мы готовимся к заседанию Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны. Главное – больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", – отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что обсудил накануне с президентом США Джо Байденом работу над пунктами Плана победы. Зеленский отметил, что Украина ожидает поддержку западных партнеров, чтобы добиться результативного Саммита мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения.

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете оборонной помощи Украине. В оборонный пакет, в частности, войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.