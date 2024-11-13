'Нам нужны резервы': Романенко оценил ситуацию на Курщине и объяснил замысел врага. Карта

В настоящее время в Курской области России сосредоточена большая военная группировка численностью около 50 тысяч солдат, среди которых есть и военные из КНДР. Эксперты предостерегают, что РФ может собрать около 80 тысяч военных, используя которые планирует вытеснить украинские силы за границу.

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Кроме того, оккупанты хотели бы создать новые угрозы для приграничных регионов, особенно для Сумской области. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Они формируют потенциал. Раньше я говорил, что уже группировка около 30 тысяч и более может обеспечить остановку нашего продвижения, что, собственно, мы и видим. По разным оценкам, украинской армии в Курской области противостоит группировка численностью 50-55 тысяч. Западные специалисты говорят, что группировка численностью 80 тысяч обеспечит России возможность вытеснения наших войск за границу. Более того, в их планах не останавливаться на границе, а продвигаться дальше в Сумскую область. Так что такая угроза существует", – сказал он.

По словам эксперта, включение в состав группировки северокорейских подразделений свидетельствует об использовании различных ресурсов. Привлечение же небольших украинских ротных групп, хотя и необходимое, к сожалению, не может полностью компенсировать дисбаланс в ресурсах.

Украина, которая получает поддержку от США и Европы, находится в ситуации, где помощь со стороны международных партнеров имеет решающее значение.

"В условиях глобальных сдвигов, связанных с приходом Трампа к власти в США, работают уже не только военные обстоятельства по захвату территорий, но также и стратегический и военно-политический аспект, где все стороны и союзники обеих сторон отрабатывают варианты оказания помощи, чтобы поддерживать свою сторону, укреплять ее позиции на будущих переговорах. Путин понимает эту ситуацию и ставит такие задачи как в Курщине, так и в других направлениях, чтобы как можно быстрее захватывать территории Украины, хотя бы один, а желательно больше областных центров и т.д.", – пояснил Романенко.

Он добавил, что президент США Джо Байден понимает важность поддержки Украины и активность его администрации демонстрирует стремление исправить предыдущие ошибки в вопросах поставки помощи. Тем не менее , Украина должна сосредоточиться на собственной мобилизации и усилении резервов, ведь изменение политических условий на международной арене может повлиять на стабильность поставок.

Поэтому действия на Курщине для нас очень важны, однако нам нужны ресурсы и резервы. Мы видим, что активнее нам стали помогать США. Возможно, Байден осознает свою ответственность перед Украиной и хочет исправить ситуацию с помощью Украины – а ему есть что исправлять. Оживилась и Европа. Но прежде нам необходимо полагаться на самих себя и активно проводить мобилизационные процессы. До конца года следует стабилизировать ситуацию на фронте в связи с этими обстоятельствами", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Репке проанализировал, что контрнаступление войск РФ в Курской области обернулось для них провалом. Россиянам за три дня атаки почти не удалось продвинуться, но в то же время они понесли большие потери в технике и живой силе.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку российских войск численностью 50 тысяч личного состава. Благодаря этой операции эти оккупанты не могут быть направлены на другие направления фронта на нашей территории.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии расстреляли не менее двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружны.

Солдаты из Северной Кореи находятся не только в Курской области, но и в соседней Белгородской. Вероятно, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы высвободить собственные силы для боев на Донбассе.

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