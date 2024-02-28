Враг хочет срезать Угледарский выступ, у ВСУ сверхсложная задача. Интервью с Селезневым

Наступление российской оккупационной армии по широкому фронту, в том числе на Авдеевском направлении, обнажило две серьезные проблемы. Первая состоит в том, что украинскому обществу де-факто врали о реальной ситуации в поселке Ласточкино Донецкой области. В штабе оперативной группировки "Таврия" заверяли, что Силы обороны продолжают удерживать этот населенный пункт, в то время как в сети появились доказательства того, что он занят оккупантами.

Вторая проблема – неясная ситуация с инженерными фортификационными сооружениями, которые якобы должны были быть в районе Авдеевки. Маневры выходящих из населенных пунктов Сил обороны подтвердили, что этих фортификаций, которые могли бы помочь держать оборону, фактически не было. Сегодня очевидно, что одна из основных целей врага – срезать Угледарский выступ, чтобы обезопасить важный железнодорожный узел и отодвинуть Силы обороны подальше от Донецка. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Первый вопрос – это Ласточкино. К сожалению, наши Силы обороны вышли из этого населенного пункта, он сегодня оккупирован. По вашим оценкам, насколько Ласточкино стратегически важный пункт? Как будут развиваться события на этом наиболее горячем Авдеевском направлении?

– Здесь есть два очень важных момента. Первое – ни в коем случае нельзя врать украинскому обществу, а такая попытка со стороны спикера оперативной группировки "Таврия" была. Когда появились фото- и видеоподтверждения того, что мы не контролируем Ласточкино, в "Таврии" заявили, что мы продолжаем удерживать западные окраины этого населенного пункта.

Зачем обманывать в этой ситуации, я не понимаю. Ведь очевидно, что любая информация легко перепроверяется и верифицируется достаточно простыми средствами. И лишь спустя сутки под давлением очевидных фактов спикер командования "Таврия" признал тот факт, что населенный пункт не контролируется.

Второе – это очень важный аспект, связанный с утерей контроля над Ласточкино, а именно: мы с вами не знаем, где именно созданы те самые инженерные фортификационные сооружения. Речь шла о том, что они были созданы западнее и на эти заранее подготовленные объекты отходят наши силы и средства. Но, как видим, в районе Ласточкино этих инженерных фортификационных сооружений нет, ибо украинская армия вынуждена проводить маневренную оборону и отходить несколько западнее Ласточкино.

Безусловно, мы вряд ли узнаем, где именно созданы инженерные фортификации, но логика действий подсказывает, что, скорее всего, украинские Силы обороны будут создавать их там, где есть какие-то естественные препятствия для того, чтобы максимально усложнить дальнейшее продвижение российской оккупационной армии.

Где именно стабилизируется линия фронта, пока сложно прогнозировать. Кроме отсутствия, как минимум по состоянию на сейчас, достаточно развитой системы инженерных фортификаций, нашим воинам не хватает артиллерийских боеприпасов. При этом преимущество на поле боя в системах артиллерии, равно как и в авиационной компоненте, на стороне противника.

Украинский Генеральный штаб вновь отчитывается о том, что количество ударов с применением авиационной техники возросло. Соответственно, в этих условиях вновь актуализируется вопрос усиления системы ПВО наших подразделений. Есть ли такая техническая возможность, информации нет. Но с учетом того, что противник практически безнаказанно расстреливает наши подразделения, находящиеся в обороне, можно констатировать, что у нас критически не хватает этих сил.

Это в том числе недоработка наших западных партнеров. Ведь очевидно, что каждая авиационная бомба, прилетевшая на головы наших военнослужащих, – это результат бездействия партнеров, которые своевременно и в необходимом количестве не поставили нам системы ПВО.

– В ряде населенных пунктов вблизи Ласточкино также сложилась крайне непростая ситуация. Орловка, Семеновка, Бердычи, Тоненькое…

– На что важно обратить внимание в этом контексте. Противник ведет серию наступательных действий по широкому фронту, которые включают в себя не только район Авдеевки. Враг взял под контроль Степовое, наши подразделения были вынуждены отойти западнее. Фактически захвачен населенный пункт Северное, расположенный западнее Авдеевки. И продолжает развивать свое наступление на запад.

Я думаю, что противник в определенной степени действует синхронизованно. Ведь обратите внимание, что российская армия активизировалась и южнее Марьинки. Новопавловка фактически оказалась под контролем российской оккупационной армии, и противник пытается сформировать там численное и военно-техническое преимущество.

Движение широким фронтом преследует цель срезать Угледарский выступ, который чрезвычайно нервирует российские оккупационные войска. Ведь расстояние по прямой от Угледара до Волновахи, крупного железнодорожного узла, порядка 20 километров. Это значит, что наша артиллерия способна вести боевую работу, нивелируя попытки противника восстановить железнодорожное сообщение через станцию Волноваха. А мы помним, что большая часть грузов военного назначения перевозится именно по железной дороге.

В этом контексте движение российской армии является логичным. Они пытаются максимально отодвинуть украинские Силы обороны от Донецка, от ключевых железнодорожных узлов и линий коммуникаций, чтобы использовать их для обеспечения нужд российской оккупационной армии на территории Донецкой области.

– Ваш прогноз – как долго будет продолжаться такое массированное наступление врага?

– Ситуация в определенной степени парадоксальная. Ведь Буданов два месяца назад говорил о том, что фактически наступательный ресурс российской оккупационной армии будет выхолощен до начала марта. До начала марта остается буквально три дня (интервью записывалось 27 февраля. – Ред.), но активность армии противника никак не утихает. Это отмечают и американские исследователи из Института изучения войны. То есть где-то прогноз Буданова не бьет. Видимо, какие-то факторы не были учтены.

Возможно, российская армия действует на пределе своих возможностей, хотя, с учетом серьезной стагнации в рамках поставок военно-технической помощи для нужд украинской армии, думаю, даже те малые силы и средства, которыми располагает российская армия, все равно являются большими по объему, нежели ресурсы украинских Сил обороны.

Я все-таки делаю ставку на то, что заявлено представителями Государственной специальной службы транспорта, в том числе полковником Виталием Кирилловым, сообщения о том, что были созданы соответствующие инженерные фортификации на разных участках линии боевого столкновения и что они все-таки будут задействованы в полном объеме. С их помощью мы сможем выполнить свои миссии.

Миссия первая – остановка противника, миссия вторая – максимальное сохранение жизни и здоровья наших воинов. Но где они находятся и как скоро они будут задействованы, я сказать не могу, потому как это закрытая информация.

– Последний вопрос – о штабе Черноморского флота России в Севастополе. Удар по штабу был нанесен еще в сентябре прошлого года. Тем не менее здание до сих пор не восстанавливают. Есть ли у вас информация о том, что происходит там сейчас? Где находятся офицеры оккупационной армии? С чем вы связываете такое полное пренебрежение к восстановлению штаба?

– Я думаю, что военная инфраструктура на территории Севастополя достаточно разветвлена и враг имеет возможность использовать иные здания и сооружения для обеспечения функционирования штаба российского Черноморского флота.

Здание повреждено, ресурсы, необходимые для его восстановления, должны быть весьма и весьма серьезными. С учетом того, что российская ПВО, несмотря на заявления, не способна полностью обеспечить безопасное пространство над территорией временно оккупированного Севастополя, я не думаю, что в ближайшей перспективе противник будет расходовать ресурс на то, чтобы восстанавливать здание штаба Черноморского флота.

Часть подвальных помещений сохранили свой функционал, они продолжают действовать. Там находятся некоторые подразделения связи. Но основные помещения, находящиеся на уровне первого-второго этажа, разрушены и по своему прямому назначению не используются. Это первое.

Второе – город Севастополь является главной базой российского Черноморского флота, и объектов на территории этого населенного пункта, которые противник может использовать в качестве помещений для размещения руководящего состава, штаба для определенных служб, для служб обеспечения, более чем достаточно. Ну а коммуникационный канал, линии связи, думаю, восстановлены.

Проблема, с которой сейчас сталкивается противник, в первую очередь состоит в том, что все носители ракет морского базирования "Калибр" прячутся в бухте Новороссийска, а вся инфраструктура для загрузки этих ракет на борта этих боевых кораблей находится в Севастополе. И всякий раз это серьезный вызов для россиян.

Кроме того, россияне очень нервничают из-за самого факта, что всякий раз при переходе по морю вдоль Южного берега Крыма российские военные корабли находятся в зоне риска, потому как противник никогда не знает, когда в следующий раз будет нанесен дроновый удар по этим кораблям. А то, что такие удары будут, – это очевидно. Эту информацию подтверждает и генерал Буданов, и генерал Малюк.