Нанесли сокрушительный удар по врагу: украинские воины отбили российский штурм на Новопавловском направлении. Видео

На Новопавловском направлении украинские воины отбили вражеский штурм. В атаку Россия бросила бронетехнику и пехоту.

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Те, кто выжил после ударов по вражеской технике, попытались спрятаться в лесополосе, однако тщетно: враг был уничтожен. Подробности обнародовали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На Новопавловском направлении десантники отбили штурм бронетехники и пехоты. Очередной штурм враг совершил с бронетехникой и высадкой пехоты в лесополосе потерпел полный провал.

Защитники заблаговременно обнаружили вражескую технику – по ней нанесли сокрушительный удар артиллерией и FPV-дронами.

"Те, кто успел высадиться и пытался спрятаться в лесополосах, в надежде переждать и отойти ночью, были оперативно обнаружены дронами с тепловизорами и уничтожены. Земля будет гореть под ногами оккупантов– и 71-я отдельная егерская бригада прилагает к этому максимум усилий", – говорят десантники.

Напомним, накануне, 20 мая, потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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