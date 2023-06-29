'Нас обнуляют': оккупанты из остатков разбитой роты 'Шторм' устроили бунт и отказались воевать. Видео

Уцелевшие оккупанты из разгромленной российской роты "Шторм" пожаловались, что их бросили на убой без продовольствия, боеприпасов и выплат, в результате из 150 человек осталось около 20. Теперь они отказываются воевать и сдаются военной полиции.

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Видеообращение захватчиков попало в сеть и, по их словам, было записано 28 июня. "После ожесточенных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов. Среди нас два двухсотых", – заявили оккупанты (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Они добавили, что их только "привезли с передовой в эти апартаменты", где "полковник ФСБ угрожал мобилизованным".

"Сейчас мы здесь отдохнули ровно три часа после дороги с передка, где нам не поставлялся БК, не поставлялись ни вода, ни продукты питания, не вывозили "трехсотых", до сих пор там гниют "двухсотые", их никто просто не забирает", – рассказали уцелевшие захватчики.

Они также пожаловались на "ужасные приказы" командования, "которые в принципе даже не стоило бы выполнять":

"Вообще мы считаем, что нас просто обнуляют. Это лично мое мнение, мнение пацанов. Три месяца мы служим, ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали: "Пацаны, надо ехать в Приютное (Запорожская область. – Ред.) на передок, опять в мясорубку, где мы уже были и мы оттуда не вернемся никогда".

Оккупанты из роты "Шторм" пообещали разослать "обращение своим родственникам", после чего они "отказываются дальше идти выполнять боевые задачи" и сдаются в руки ВП (военной полиции)".

"Если кто-то из нас из этого остатка погибнет, он погиб не на передке – его просто застрелили свои", – заявили захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте оккупанты из штурмовой роты "Шторм" 5-й мотострелковой бригады РФ жаловались Путину, что их бросили в окопах на Донетчине без обеспечения и документов. По их словам, командование требовало деньги, угрожая отправлять в "горячие точки". А раненых из госпиталя уже через три дня гнали воевать.