''Нас поддерживают ведущие государства'': в Генштабе заявили, что стратегическое поражение России в войне неотвратимо

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российская армия неуклонно движется к стратегическому поражению в Украине. Наши военные получают поддержку от иностранных союзников, которые априори имеют лучшее военное оснащение и производят вооружение в большем количестве, не говоря уже о его высоком качестве.

Видео дня

Об этом он рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Военный убежден, что Силы обороны получают и будут получать впредь ту технику и оружие, которые необходимы для достижения полной победы.

"Стратегическое поражение России в войне против Украины неотвратимо. Поскольку наше государство поддерживают ведущие страны мира, ресурсы которых значительно больше по сравнению с Российской Федерацией", – подчеркнул Громов.

Он добавил, что украинские войска неизменно движутся к тому, чтобы выгнать врага за пределы государственных границ. В дальнейшем победа Украины станет залогом того, что ни одна страна не посягнет на суверенитет и независимость нашей страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину Прага передала Киеву военную помощь примерно на 1,68 млрд евро. Украинская армия получила 89 танков и более 200 боевых машин пехоты.

А министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что его страна готова отправить часть своих боевых танков Leopard в Украину. Также глава оборонного ведомства анонсировал очередной пакет помощи для борьбы с российской агрессией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!