Российский оккупант Андрей Ковальчук, солдат 9-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ и выходец из Бурятии, откровенно поделился своим мнением об отношении российских властей к жителям отдаленных регионов, в частности Дальнего Востока. Его наши защитники взяли в плен под Торецком.

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Соответствующее видео опубликовал проект "Хочу жить". "Я вообще думаю, что Дальний Восток, от Улан-Удэ до Владивостока, – вообще за русских не считают... За людей не считают..." – пожаловался оккупант.

В своем спиче о наболевшем он припомнил властям все: масштабную мобилизацию жителей Бурятии, низкие зарплаты и пенсии, обман относительно преимуществ службы в армии, а также бедность, из-за которой такие, как он, вынуждены идти на войну. Он пришел к выводу, который для большинства россиян может быть неожиданным, но для нас очевидным: Путин хочет вообще уничтожить бурятский народ.

"Кажется, Путин вообще хочет искоренить такую нацию – буряты. Почему из Москвы и из Питера не забирают? Где справедливость? Почему нас только?" – сказал он.

Эта откровенность показывает глубокое неравенство и дискриминацию коренных народов в России, которые все больше теряют свой язык, культуру и оказываются на грани выживания.

Проект "Хочу найти" подтверждает, что национальные регионы России, включая Бурятию, имеют самый высокий процент пропавших без вести среди мобилизованных военных в Украине. Бурятия стабильно лидирует по потерям по численности населения.

Как писал OBOZ.UA, ранее наемник из Мексики Мухаммад Давуд, который воюет на стороне российских оккупационных войск против Украины, признался, что пошел на войну потому, что ему нравится убивать людей. Кроме того, он заявил, что воюет ради денег, а не за РФ.

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