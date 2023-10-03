'Наше послание Путину': в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты Америки скоро объявят новый пакет помощи Украине. Его 2 октября анонсировала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, этот шаг Вашингтона станет очередным посланием российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает "Голос Америки". Соответствующее заявление Жан-Пьер сделала во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она ответила, является ли исключение финансирования Украины из временной бюджетной резолюции Конгресса для избежания шатдауна признаком того, что мир, в том числе и США, устали от войны в нашем государстве и поддержки ВСУ.

"Вот наше послание Путину. Президент (США – Ред.) создал коалицию из более 50 стран, которые оказывают Украине помощь. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. За Украиной стоит очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается", – подчеркнула представительница Белого дома.

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После этого она анонсировала еще один пакет помощи Украине, который станет свидетельством постоянной поддержки Штатами борьбы украинского народа.

Карин Жан-Пьер говорит, что у США сейчас достаточно денег на поддержку Украины, чтобы удовлетворить срочные потребности ВСУ на поле боя, "однако это не долгосрочное решение". В то же время она заверила, что США будут помогать Украине столько, сколько будет существовать такая потребность.

"Мы будем продолжать продвигать приоритеты нашей национальной безопасности, потому что, помогая Украине, мы также защищаем и обеспечиваем национальную безопасность американского народа", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден подписал временный законопроект, позволивший предотвратить шатдаун. Это произошло за несколько часов до того, как финансирование федеральных агентств должно было закончиться. Дополнительного финансирования для Украины в проекте нет.

– После этого Байден анонсировал новый отдельный законопроект о помощи Украине. А в украинском МИД сказали, что принятие в США временного бюджета, не включающего выделение средств Украине, не остановит поступление помощи, которая была объявлена ранее.

– В Государственном департаменте США снова обратились к американскому Конгрессу с призывом предпринять "крайне важные" шаги для продолжения поддержки Украины, которая борется с вторжением России с февраля 2022 года.

– Также стало известно, что у Пентагона есть $5,2 миллиарда для предоставления военной поддержки Украине. При текущих уровнях расходов этих средств хватит примерно на полгода.

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