'Наше предложение очень простое': в НАТО заявили, что должны играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО должна играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь участником войны. Поэтому НАТО изо всех сил пытается не пересечь линию между "законной и необходимой поддержкой Украины".

Об этом сообщает Digi24. По словам Мирча Джоанэ, война уже привела к еще более глубокой конфронтации между НАТО и Россией.

"Мы говорим очень простую вещь. НАТО должна играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной войны. Мы очень внимательно относимся к риску эскалации, мы очень внимательно относимся к этой демаркационной линии между законной и необходимой поддержкой Украины и эскалацией конфликта", – сказал он.

Заместитель генсека НАТО высказал предложение о создании миссии или механизма координации НАТО для обеспечения поддержки Украины и укрепления ее армии.

"Наше предложение очень простое: иметь миссию НАТО или форму координации НАТО, чтобы помочь украинцам и координировать поддержку войны, но особенно для превращения украинской армии в совместную с нами армию, делая таким образом более подготовленной, когда у нас соединятся политические условия и мы сможем приветствовать их в нашей евроатлантической и европейской семье", – добавил Джоанэ.

В ответе о планах НАТО создать фонд помощи Украине на 100 млрд евро он отметил, что этот фонд является лишь инструментом для создания координирующей миссии.

"Суть нашего предложения состоит в том, чтобы иметь координирующую миссию для обеспечения этих очень, очень важных функций. Мы, как НАТО, уже делаем достаточно для украинцев. Существует множество механизмов поддержки, но они по-прежнему носят разовый характер. И потом, приходя в НАТО с квотой участия в бюджетах НАТО, у нас очень четкая квота: у американцев 16%, у румын не знаю какой процент, это очень четко и предсказуемо, таким образом мы привносим предсказуемость, последовательность и дополнительный элемент сейчас, потому что нужно больше денег", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Восточной Европы, члены НАТО, до сих пор не поддерживают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в его стремлении стать новым генсеком Альянса. Пока он не заручился поддержкой со стороны четырех государств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Напомним, что военный эксперт Денис Попович оценил шансы приглашения Украины в НАТО на Вашингтонском саммите, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года. Многие украинцы предполагают, что Украина может получить официальное приглашение на вступление в Альянс.

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