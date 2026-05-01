'Наши дальнобойные санкции вышли на новый уровень': Зеленский озвучил потери России от украинских атак. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия ударов украинских войск по российской нефтяной инфраструктуре в Туапсе, Перми и Новороссийске. По его словам, с начала года государство-террористка потеряла не менее 7 миллиардов долларов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства также поблагодарил дронарям и силовикам СБУ за результативную работу.

"По итогам этого апреля наши дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций. Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы", – резюмирует президент.

По мнению главы государства, с начала года государство-террористка потеряла не менее 7 миллиардов долларов. Причем, как он отметил, это только непосредственно от ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

"Благодарен всем нашим воинам Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и нашими разведками обеспечивают этот результат. Будем масштабировать направление наших дальнобойных систем. Готовим решение", – добавляет глава государства.

Что известно о последних атаках

Ранее сообщалось, что в ночь на первое мая в Туапсе вновь вспыхнул пожар. Морской терминал местного нефтезавода подвергся очередной атаке украинских беспилотников, в результате которой на территории объекта произошло возгорание.

Взрывы и пожар в городе подтвердили местные власти, а так называемый "оперштаб" уточнил, что НПЗ в городе был атакован беспилотниками.

Кроме того, в Перми, где 29 апреля ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти", тоже прогремели новые взрывы. На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым. Впоследствии стало известно о еще одном прилете – на завод "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), украинская армия значительно масштабировала кампанию по уничтожению ключевых объектов российской экономики и логистики. Текущий апрель стал поворотной точкой, ведь благодаря наращиванию внутреннего производства БПЛА, Украина перешла к массированным ударам, так как такие атаки перегружают российскую систему ПВО и достигают целей в глубоком тылу.

