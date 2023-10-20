'Наши договоренности успешно выполняются': Зеленский поблагодарил Шольца за системы Patriot и IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил главу немецкого правительства за поддержку, которую Германия оказывает Украине.

В частности, Зеленский отметил, что Берлин последовательно выполняет взятые на себя обязательства, в частности, относительно передачи в рамках недавнего большого пакета помощи систем Patriot и IRIS-T, а также боеприпасов к ним. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, во время разговора с Шольцом он поблагодарил Германию за мощную и неизменную поддержку, а также за недавний пакет военной помощи более чем на миллиард евро.

"То, что мы проговаривали в Гранаде, – все эти договоренности выполняются. Я очень благодарен за недавний оборонный пакет, который, в частности, предусматривает передачу IRIS-T, Patriot и ракет к ним, которые критически необходимы для нашей стойкости этой зимой", – отметил Зеленский.

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В ходе разговора глава государства также рассказал федеральному канцлеру Германии о ситуации на фронте, в частности о попытках наступления оккупантов под Авдеевкой, которые завершились для врага неудачей и катастрофическими потерями.

Война Ближнего Востока стала еще одной темой для обсуждения в ходе переговоров.

"Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта. Благодарен Германии за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке", – подчеркнул украинский президент.

Кроме того, Шольц и Зеленский обсудили ход реализации Украинской формулы мира и подготовку к следующей встрече на уровне советников по национальной безопасности лидеров государств, проведение которой запланировано на Мальте в конце октября, а также к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.

"Верю, что она будет успешной", – подчеркнул президент.

В то же время, он проинформировал Шольца о принятии Верховной Радой законов, необходимых для выполнения рекомендаций Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Напомним, 20 октября Зеленский в Николаеве провел совещание по актуальной ситуации в регионе.

В частности, участники обсудили ситуацию с восстановлением водоснабжения и газоснабжения на деоккупированных территориях, водоснабжением Николаева и подготовку к отопительному сезону. Также на совещании речь шла об обстановке безопасности в Черном море, угрозах судоходству, созданных Россией, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

Также глава государства в Николаевской области посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые воины и поблагодарил их за защиту Украины.